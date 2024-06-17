Москва, 17 июня, 2024, 14:10 — ИА Регнум. Грузовой корабль «Прогресс МС-29» доставили на космодром Байконур 17 июня. Осенью 2024 года он отправится к Международной космической станции (МКС), сообщили в Роскосмосе.

РИА Новости/Роскосмос

По данным корпорации, грузовой корабль выгрузили и установили на рабочее место для процедуры приёмки и дальнейшей консервации. Специалисты уже осмотрели грузовик и проверили работу механизмов раскрытия панелей солнечных батарей.

«Прогресс МС-29» — транспортный грузовой космический корабль (ТГК) серии «Прогресс», созданный для обслуживания орбитальных станций. Его используют для доставки различных грузов на МКС, а также для корректировки её орбиты. Первый запуск корабля состоялся в 1978 г.

15 февраля ракета «Союз-2.1а» вывела грузовой корабль «Прогресс МС-26» на околоземную орбиту. 17 февраля корабль пристыковался к Международной космической станции.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 1 декабря 2023 года ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-25» успешно стартовала к МКС с космодрома Байконур. Грузовик достиг станции через двое суток.

21 августа 2023 года, после полугода работы на Международной космической станции, завершился полёт корабля «Прогресс МС-22». Его вывели с орбиты, после чего он пошёл в атмосферу, а несгоревшие части корабля упали в южной части Тихого океана.

20 августа ракету-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-24» установили на стартовой площадке космодрома Байконур. Её запуск состоялся 23 августа.