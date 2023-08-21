Москва, 21 августа, 2023, 07:36 — ИА Регнум. Космический полёт корабля «Прогресс МС-22» закончился 21 августа после полугода работы на Международной космической станции (МКС), подтвердили в Роскосмосе.

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Грузовой корабль свели с орбиты. Затем он вошёл в атмосферу, разрушился, а его несгоревшие части упали в несудоходном районе на юге Тихого океана.

Запущенный 9 февраля с космодрома Байконур «Прогресс МС-22» доставил на МКС через два дня более 2,5 тонн грузов.

Как сообщало ИА Регнум, место затопленного в Тихом океане «Прогресса МС-22» займёт грузовой корабль «Прогресс МС-24». 20 августа ракету-носитель «Союз-2.1а» с ним установили на площадке Байконура. На 23 августа запланирован запуск.

Заместитель генерального конструктора РКК «Энергия», главный конструктор Российской орбитальной станции Владимир Кожевников анонсировал первый полёт нового космического корабля «Орёл». Он намечен на 2028 год.

«В 2028 году — первый беспилотный полёт, пилотируемый — тоже в 2028 году. То есть два полета в 2028 году: беспилотный и пилотируемый», — сказал он.

По словам главного конструктора, оба полёта запланированы к российской орбитальной станции.