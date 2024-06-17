Москва, 17 июня, 2024, 13:24 — ИА Регнум. Позиция Венгрии, Сербии и Турции, которую они заняли на саммите в Швейцарии, не испортит отношения с Россией, сообщил 17 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Нет, не испортит. Мы, разумеется, будем принимать во внимание позицию, которую заняли эти страны, для нас это важно», — сказал представитель Кремля журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков добавил, что Москва примет во внимание позицию государств, которую они заняли на саммите, и будет продолжать разъяснять им свою аргументацию.

Как передавало ИА Регнум, 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке прошла конференция по Украине, на которую не пригласили Россию. Итоговый документ, призывающий к соблюдению ядерной, продовольственной и гуманитарной безопасности, изначально поддержали 80 стран из 93 прибывших на саммит.

Позже официальный представитель министерства иностранных дел Швейцарии Валентин Клива заявила, что Ирак и Иордания попали в список подписавших коммюнике по Украине по ошибке из-за «проблемы координации». Таким образом, число государств, не поддержавших итоговый документ, возросло до 15. Помимо названных выше, это Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Колумбия, Ливия, Мексика, Объединённые Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Таиланд, ЮАР и Ватикан. Поддержали документ в том числе Венгрия, Сербия и Турция.

14 июня президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона готова к проведению мирных переговоров по Украине, если Киев выведет свои войска с территорий Донецкой и Луганской Народных Республик и Запорожской и Херсонской областей. Также глава государства отметил, что ВС России прекратят огонь, если украинская сторона откажется от планов по вступлению в НАТО.