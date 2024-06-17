Москва, 17 июня, 2024, 12:00 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила два картельных сговора на общую сумму 1,1 млрд рублей с участием нескольких компаний при поставках медицинских изделий, сообщили 17 июня в ведомстве.

Павел Лисицын/РИА Новости

Отмечается, что ФАС возбудила два дела о нарушении антимонопольного законодательства. Первое — в отношении ООО «Вендделис», «Стер Медикал», «Стер 23», «Лабкорп» и «Лабстор», второе — в отношении OOO «Галар» и хозсубъекта.

«Общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов предварительно составила 1 140 715 646 рублей», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, компании заключали контракты на поставку медицинских изделий и расходных материалов, торги проводились для нужд больниц в Москве и области.

Федеральная антимонопольная служба заподозрила компании в сговоре для поддержания цен при участии в торгах. Им грозят оборотные штрафы.

Как передавало ИА Регнум, ранее ФАС выявила картель продавцов беспроводных наушников на маркетплейсах. Предпринимателей подозревают в заключении антиконкурентного соглашения для поддержания цен. По данным ведомства, участники чата выкупали товар добросовестных предпринимателей, отказавшихся от участия в сговоре, оформляли доставку в отдалённые регионы и другие страны, после чего товар никто не забирал. В итоге он возвращался продавцу. Своими действиями продавцы мешали конкурентам получать прибыль, а их рейтинг занижали, отправляя негативные отзывы. В случае установления вины нарушителям грозят оборотные штрафы.

В январе стало известно, что ведомство установило коллективное доминирующее положение корпораций Wildberries и Ozon на российском рынке маркетплейсов. Сообща они занимают около 80% всего объёма. Как заявил глава ведомства Максим Шаскольский, на работу двух крупнейших маркетплейсов постоянно поступали жалобы.