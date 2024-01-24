Москва, 24 января, 2024, 14:44 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установила коллективное доминирующее положение корпораций Wildberries и Ozon на российском рынке маркетплейсов. Как стало известно 24 января, сообща они занимают около 80% всего объёма.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Как заявил глава Максим Шаскольский, на работу двух крупнейших маркетплейсов постоянно поступают жалобы. В большинстве своём потребители заявляли о завышенных логистических тратах и навязывании невыгодных условий и штрафов.

«Мы в декабре завершили проведение анализа состояния конкуренции на этом рынке и, естественно, установили коллективное доминирующее положение Wildberries и Ozon, вместе они занимают около 80% рынка. Сейчас действует 448-е постановление, и мы для исключения в дальнейшем негативных последствий проводим с компаниями работу по добровольному устранению нарушений», — отметил он.

Как подчеркнул Шаскольский, результатом совместной работы должно стать добровольное устранение нарушений.

Как передавало ИА Регнум, в ФАС 22 января сообщили об уплате американской корпорацией Apple антимонопольного штрафа в размере более 1,1 млрд рублей. Как заявил декан института права Высшей школы экономики, член Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Вадим Виноградов, после того, как Apple признали нарушившей российское антимонопольное законодательство, служба выполнила то, что обязана была сделать — отреагировала на очевидное нарушение и обязала компанию поступить по закону. Эксперт подчеркнул, что в данном случае наглядно видно, как работают российские законы.