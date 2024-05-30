Москва, 30 мая, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила картель продавцов беспроводных наушников на маркетплейсах. Предпринимателей подозревают в заключении антиконкурентного соглашения для поддержания цен.

EPA/JUSTIN LANE/ТАСС

«Ряд продавцов беспроводных наушников в период с октября 2023 года по февраль 2024 г. с помощью общего чата в мессенджере координировали свою деятельность с целью поддержания цен и борьбы с конкурентами. Участники картеля синхронно поднимали цены, контролировали соблюдение договоренностей, а также обсуждали применение санкций в отношении участников рынка, не поддержавших антиконкурентный сговор», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ФАС, участники чата выкупали товар добросовестных предпринимателей, отказавшихся от участия в сговоре, оформляли доставку в отдалённые регионы и другие страны, после чего товар никто не забирал. В итоге он возвращался продавцу. Своими действиями продавцы мешали конкурентам получать прибыль, а их рейтинг занижали, отправляя негативные отзывы.

В ФАС проанализировали информацию и сравнили цены на беспроводные наушники на маркетплейсах. Ведомство установило факты синхронного повышения цен на товары в моменты отправки соответствующих сообщений в общем чате продавцов. Служба возбудила дело по признакам картельного сговора. В случае установления вины нарушителям грозят оборотные штрафы.

Как сообщало ИА Регнум, 9 апреля ФАС выдала предупреждение Wildberries по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Антимонопольная служба изучила практики компании и пришла к выводу, что в оферте о реализации товара на сайте Wildberries содержатся условия, которые имеют признаки навязывания продавцам невыгодных условий договора. В случае неисполнения предупреждения ведомство вправе возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства, уточнили в ФАС.

В январе стало известно, что ведомство установило коллективное доминирующее положение корпораций Wildberries и Ozon на российском рынке маркетплейсов. Сообща они занимают около 80% всего объёма. Как заявил глава ведомства Максим Шаскольский, на работу двух крупнейших маркетплейсов постоянно поступали жалобы. В большинстве своём потребители заявляли о завышенных логистических тратах и навязывании невыгодных условий и штрафов. ФАС провела с компаниями работу по добровольному устранению нарушений.