Москва, 17 июня, 2024, 11:05 — ИА Регнум. Посетителей торгово-развлекательного центра «Европейский» на площади Киевского вокзала в Москве эвакуировали из-за угрозы минирования. Об этом сообщил 17 июня источник в экстренных службах.

Сергей Мамонтов/РИА Новости

Поводом стало анонимное сообщение, в котором говорилось о взрыве. В здании проводят проверку.

Как передавало ИА Регнум, 24 марта посетителей и персонал петербургского торгового центра «Лондон Молл» эвакуировали из-за поступившей информации о подозрительном объекте. Эвакуация прошла оперативно, угроза взрыва не подтвердилась.

В конце января в городе Нижневартовске в Ханты-Мансийском автономном округе из-за сообщения о бомбе эвакуировали учеников и работников всех школ. Сообщение поступило в городскую полицию.

Сообщения о минированиях различных объектов, включая школы, торговые центры, вокзалы и аэропорты, поступают в России с ноября 2019 года. После проверок угроза взрыва не подтверждалась.

В ФСБ отмечали, что ложные сообщения о минировании социально значимых объектов поступают с компьютеров с изменённым IP-адресом. Ни одно из сообщений не остаётся без внимания, за каждым следует полный цикл проверочных мероприятий.