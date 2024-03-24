Санкт-Петербург, 24 марта, 2024, 17:51 — ИА Регнум. Посетителей и персонал петербургского торгового центра «Лондон Молл» эвакуировали 24 марта из-за поступившей информации о подозрительном объекте, сообщил 24 марта портал 78.ru.

Лондон Молл

По данным источника портала, мужчина сообщил о заложенной в ТЦ бомбе.

Как рассказали очевидцы, рядом со зданием находятся пожарные, скорая помощь и полиция. Эвакуация прошла оперативно.

«На данный момент убирают с парковки людей, машины, всех разгоняют. Пока непонятно, что происходит», — сообщил очевидец Максим, отметив, что задержали подозреваемого.

Как сообщало ИА Регнум, 24 марта пассажирка рейса Москва — Ереван заявила на посадке в Шереметьево, что в её рюкзаке находится взрывное устройство. Её задержали, в сумке взрывчатку не обнаружили.

В конце января в городе Нижневартовске в Ханты-Мансийском автономном округе из-за сообщения о бомбе эвакуировали учеников и работников всех школ. Сообщение поступило в городскую полицию.