Москва, 17 июня, 2024, 10:50 — ИА Регнум. Призыв участников «саммита мира» в Швейцарии обеспечить доступ к Азовскому морю является клоунадой и вмешательством во внутренние дела России, заявил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Всё это профанация и клоунада. Азовское море — это внутренний вопрос России и требование обеспечить доступ к нему — это не просто дежурное заявление, а попытки вмешаться в наши внутренние суверенные дела, которые должны категорическим образом пресекаться», — сказал он.

Общественник добавил, что как минимум каждое из проголосовавших государств должно получить ноту протеста.

Как передавало ИА Регнум, 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке прошла конференция по Украине, на которую не пригласили Россию. Итоговый документ, призывающий к соблюдению ядерной, продовольственной и гуманитарной безопасности, изначально поддержали 80 стран из 93 прибывших на саммит.

Вечером 16 июня стало известно, что Ирак и Иордания отозвали подписи под коммюнике саммита по Украине. Таким образом, число государств, не поддержавших итоговый документ, возросло до 15. Помимо названных выше, это Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Колумбия, Ливия, Мексика, Объединённые Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Таиланд, ЮАР и Ватикан.

14 июня президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона готова к проведению мирных переговоров по Украине, если Киев выведет свои войска с территорий Донецкой и Луганской Народных Республик и Запорожской и Херсонской областей. Также глава государства отметил, что ВС России прекратят огонь, если украинская сторона откажется от планов по вступлению в НАТО.