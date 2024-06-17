Москва, 17 июня, 2024, 08:21 — ИА Регнум. Российские военные медики получили награды из рук командующего группировки «Север» Вооружённых сил (ВС) РФ генерал-полковника Александра Лапина, сообщило Министерство обороны РФ.

Минобороны России Военные медики

Им вручили медали «За спасение погибавших». Награжденные бойцы служат на харьковском направлении специальной военной операции (СВО).

Торжественную церемонию приурочили ко Дню медицинского работника. Лапин выразил благодарность военным медикам за их стойкость, самоотверженность и профессионализм.

Он назвал бесценным подвиги прифронтовых врачей и медсестер, спасающих жизни раненых бойцов.

В Минобороны отметили, что многие медики, присутствующие на церемонии, получили госнаграды в первый раз. Среди награжденных оказалась уроженка Белгорода — лейтенант медицинской службы Елена Павленко.

В ведомстве уточнили, что она пошла на фронт добровольцем и находится на передовой почти с самого начала СВО. Павленко неоднократно оказывала медицинскую помощь и эвакуировала раненых, находясь под обстрелами ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 29 мая президент России Владимир Путин наградил орденом Пирогова коллектив станции скорой помощи Белгородской области. Им вручили награды за самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях. В регионе медикам приходится работать в условиях постоянных обстрелов со стороны ВСУ.