Киев, 17 июня, 2024, 08:16 — ИА Регнум. Рейтинг главы киевского режима Владимира Зеленского упал на 30%, а доверять Верховной раде Украины перестали больше половины населения страны из-за лжи об успехах ВСУ на фронте. Об этом 16 июня сообщает американский телеканал CBS со ссылкой на опрос, проведённый среди украинцев.

Иван Шилов ИА Регнум Зеленский, рада, нардепы

Ухудшение ситуации в зоне боевых действий подорвало авторитет властей среди граждан Украины. Эксперт Антон Грушецкий, исследующий общественное мнение, рассказал, что поддержка Зеленского среди украинцев упала с 90% в начале боевых действий, до 60%. При этом 6недоверие к парламенту выразили более половины от общего числа опрошенных.

«На протяжении двух лет правительство говорило всей стране, что дела на фронте идут хорошо», — отметила в комментарии активистка Анастасия Бульба, входящая в группу женщин, выступающих за демобилизацию своих мужей.

На фоне неудач в достижении целей, громко провозглашённых Киевом, украинцы начали сомневаться в том, что конфликт возможно остановить военным путём. Так, одна из опрошенных в сюжете телеканала женщин выразила уверенность в том, что конфликт разрешится не на поле боя, а путём политических урегулирований.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Киев не убедил в успехе «мирного саммита» в Швейцарии даже своих граждан, которые обвинили в провале мероприятия главу офиса Зеленского Андрея Ермака.

Киевским властям не удалось заручиться поддержкой Китая и стран Глобального Юга. Китай, Индонезия и Индия вообще не были представлены на саммите, а Бразилия отправила на мероприятие своего посла в Швейцарии, что является самой низкой ступенью дипломатического уровня.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в конце мая заявлял, что Зеленский в последнее время делает множество заявлений, скатываясь в истерику. Представитель Кремля отметил, что такое поведение может быть связано с тяжёлой для ВСУ ситуацией на линии фронта.

Как указал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, Россия убедилась в том, что режим Зеленского не способен идти на договоренности и соблюдать их.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя 7 июня перспективы мирных переговоров по Украине заявил, что киевский режим не имеет легитимности. Российский лидер отметил, что вести диалог с Киевом получится только, если предварительно «разгромить» его.