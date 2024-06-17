Нью-Йорк, США, 17 июня, 2024, 07:55 — ИА Регнум. Россия убедилась в том, что режим Владимира Зеленского не способен идти на договоренности и соблюдать их, заявил журналистам постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Un.org Василий Небензя

«Единственный закономерный вывод, который мы сделали в результате: режим Зеленского недоговороспособен», — сказал дипломат, слова которого приводят «Известия».

Постпред напомнил, что Москва не раз подтверждала свою готовность к переговорам. Он отметил, что в апреле 2022 года российские представители парафировали Стамбульские договоренности, под которыми также подписалась украинская сторона.

Кроме того, Небензя указал, что Киев подтверждал, что тогда всё шло к заключению соглашения, однако в процесс вмешался бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон, который сорвал диалог, подчеркнув необходимость в продолжении конфликта.

По словам дипломата, та история с визитом британского политика на Украину получила широкую известность. Небензя также подчеркнул, что в октябре 2022 года глава киевского режима подписал указ о запрете вести переговоры с Россией.

Постпред добавил, что описанные непоследовательные действия Украины стали своего рода «визитной карточкой» всей внешней политики Киева.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июня президент РФ Владимир Путин, комментируя перспективы мирных переговоров по Украине заявил, что киевский режим не имеет легитимности. Российский лидер отметил, что вести диалог с Киевом получится только, если предварительно «разгромить» его.

Глава государства пояснил, что нынешние руководство Украины не станет выполнять никакие договорённости, если не сделать этого. Он добавил, что киевский режим регулярно говорит одно, а поступает по-другому.