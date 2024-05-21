Москва, 21 мая, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский в последнее время делает много заявлений, скатываясь в истерику, это связано с тяжёлой ситуацией на фронте для ВСУ, заявил 21 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Global Look Press/President Of Ukraine/Keystone Press Agency

Таким образом представитель Кремля прокомментировал призывы Зеленского к Западу разрешить Киеву использовать дальнобойное оружие по территории России.

«Различные представители киевского режима и сам Зеленский в последнее время делают много заявлений, иногда скатываясь в истерику», — сказал Песков журналистам.

Он уточнил, что это связано с крайне неблагоприятным положением ВСУ на фронтах и тяжёлой ситуацией, в которой сейчас находятся украинские военные.

Как передавало ИА Регнум, по мнению Зеленского, именно ограничения на применение западного оружия, а не коррупция и разворовывание средств, выделенных на строительство оборонительных сооружений и фортификаций, сыграли решающую роль в провале украинских войск в Харьковской области, где за неделю Вооружённые силы России освободили 12 населённых пунктов.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх 16 мая на фоне наступления российской армии в Харьковской области заявила, что позиция США касательно того, что ВСУ не должны применять американские вооружения для ударов по целям на территории России, остаётся неизменной.

Россия не оставит без ответа посягательства на свою территорию, подчеркнула официальный представитель МИД Мария Захарова. По её словам, западные страны, предоставив дальнобойные ракеты и тяжёлые вооружения и дав добро на их применение против России, способствовали эскалации конфликта.