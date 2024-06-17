Тель-Авив, Израиль, 17 июня, 2024, 04:02 — ИА Регнум. Организация «Хезболла», действующая на границе Ливана с Израилем, приведёт весь регион к широкой эскалации. Такое заявление сделал 16 июня официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари на брифинге.

ИА Регнум Хезболла против ЦАХАЛ

Представитель ЦАХАЛ уточнил, что шиитская организация «Хезболла» после решения присоединиться к конфликту, который 7 октября 2023 года начало радикальное палестинское движение ХАМАС, активизировала атаки на израильскую территорию и выпустила по ней более 5 тысяч ракет, противотанковых снарядов и беспилотников со взрывчаткой.

«Возрастающая агрессия «Хезболлы» ставит нас на грань того, что может оказаться более широкой эскалацией, которая будет иметь разрушительные последствия для Ливана и всего региона», — отметил Хагари.

Представитель ЦАХАЛ заявил, что действия «Хезболлы» «ставят под угрозу будущее Ливана». Хагари указал на нарушение движением «Хезболла» резолюции 1701 Совета Безопасности ООН, призывающей к полному прекращению боевых действий между Ливаном и Израилем.

«Израиль примет необходимые меры, чтобы защищать свое гражданское население до тех пор, пока безопасность на границе с Ливаном не будет восстановлена», — подчеркнул Хагари и добавил, что Израиль обязан защищать свой народ и исполнит свой долг любой ценой.

Ранее ИА Регнум сообщало, что несколько объектов ливанского шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана подверглись атаке боевых израильских самолётов. В ЦАХАЛ утверждают, что в числе атакованных объектов были военное сооружение, инфраструктура «Хезболлы» и склад с оружием.

12 июня стало известно, что израильские военные убили одного из командиров «Хезболлы», которого назвали «самой важной» целью среди представителей этой группировки. Он погиб при ударе по городу Джуайя на юге Ливана.