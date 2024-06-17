Военные Израиля заявили, что «Хезболла» ведёт регион к глобальной эскалации
Тель-Авив, Израиль, 17 июня, 2024, 04:02 — ИА Регнум. Организация «Хезболла», действующая на границе Ливана с Израилем, приведёт весь регион к широкой эскалации. Такое заявление сделал 16 июня официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари на брифинге.
Представитель ЦАХАЛ уточнил, что шиитская организация «Хезболла» после решения присоединиться к конфликту, который 7 октября 2023 года начало радикальное палестинское движение ХАМАС, активизировала атаки на израильскую территорию и выпустила по ней более 5 тысяч ракет, противотанковых снарядов и беспилотников со взрывчаткой.
«Возрастающая агрессия «Хезболлы» ставит нас на грань того, что может оказаться более широкой эскалацией, которая будет иметь разрушительные последствия для Ливана и всего региона», — отметил Хагари.
Представитель ЦАХАЛ заявил, что действия «Хезболлы» «ставят под угрозу будущее Ливана». Хагари указал на нарушение движением «Хезболла» резолюции 1701 Совета Безопасности ООН, призывающей к полному прекращению боевых действий между Ливаном и Израилем.
«Израиль примет необходимые меры, чтобы защищать свое гражданское население до тех пор, пока безопасность на границе с Ливаном не будет восстановлена», — подчеркнул Хагари и добавил, что Израиль обязан защищать свой народ и исполнит свой долг любой ценой.
Ранее ИА Регнум сообщало, что несколько объектов ливанского шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана подверглись атаке боевых израильских самолётов. В ЦАХАЛ утверждают, что в числе атакованных объектов были военное сооружение, инфраструктура «Хезболлы» и склад с оружием.
12 июня стало известно, что израильские военные убили одного из командиров «Хезболлы», которого назвали «самой важной» целью среди представителей этой группировки. Он погиб при ударе по городу Джуайя на юге Ливана.