Бейрут, 16 июня, 2024, 07:03 — ИА Регнум. Несколько объектов ливанского шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана подверглись атаке боевых израильских самолётов, сообщили 16 июня в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Иван Шилов ИА Регнум ВВС Израиля

Об этом ведомство написало в Telegram-канале. Цели находись в районе города Айтарун. В ЦАХАЛ утверждают, что в числе атакованных объектов были военное сооружение и склад с оружием.

Кроме того, израильская авиация нанесла удары по инфраструктуре «Хезболлы» в районе населённого пункта Чихине, а также по военному объекту в районе города Айта-аш-Шаб.

Как сообщало ИА Регнум, 17 апреля войска Израиля объявили об устранении в районе Кфар-Дунина в Ливане Мухаммада Хусейна Мустафы Шечори — одного из командиров ракетного подразделения «Радван», входящего в состав «Хезболлы». Кроме того, в результате удара ЦАХАЛ погиб ещё один боец ливанского движения — Махмуд Ибрагим Фадель-Аллах.

12 июня стало известно, что израильские военные убили одного из командиров «Хезболлы», которого назвали «самой важной» целью среди представителей этой группировки. Он погиб при ударе по городу Джуайя на юге Ливана.