Бейрут, 12 июня, 2024, 06:48 — ИА Регнум. Армия Израиля (ЦАХАЛ) убила «самого важного» командира ливанского шиитского движения «Хезболла» с начала нового палестино-израильского конфликта, сообщило агентство France Presse (AFP) со ссылкой на военный источник из Ливана.

Sdusyria.org Хезболла

Он уточнил, что военачальник погиб в результате удара ЦАХАЛ по городу Джуайя на юге Ливана. Кроме того, жертвами указанной атаки стали ещё три человека.

Как сообщало ИА Регнум, в начале января ливанский премьер-министр Наджиб Микати заявил, что его республика требует от Израиля прекратить нарушать суверенитет Ливана и призывает вывести израильские войска из тех районов, которые были оккупированы армией еврейского государства. Глава правительства также предупредил, что дальнейшее обострение ситуации может спровоцировать региональную войну.

17 апреля ЦАХАЛ объявил, что израильские военные убили одного из командиров ракетного подразделения «Радван», входящего в состав «Хезболлы», Мухаммада Хусейна Мустафы Шечори. Он находился в районе Кфар-Дунина, когда объект шиитского движения атаковала боевая авиация Израиля. Также при ударе погиб ещё один боец подразделения ракетных войск «Хезболлы» — Махмуд Ибрагим Фадель-Аллах.