Энергодар, Запорожская область, 17 июня, 2024, 03:37 — ИА Регнум. Уровень сотрудничества между Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и Россией прочное и продолжит укрепляться, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью «Известиям».

Иван Шилов ИА REGNUM Рафаэль Гросси

«Россия — ведущая ядерная держава. «Росатом» — поставщик номер один в мире… Несмотря на трудности, Россия участвовала в создании ядерного порядка. Само собой разумеется, что это сотрудничество прочное и будет продолжаться», — указал Гросси.

Гендиректор МАГАТЭ также отметил, что «Росатом» продолжает присутствовать даже странах, ведущих антироссийскую политику.

Говоря о сотрудничестве России и МАГАТЭ относительно конфликта на Украине, Гросси призвал подходить к этому вопросу профессионально и со взаимным уважением.

Как передавало ИА Регнум, 21 мая Рафаэль Гросси подчеркнул, что ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остаётся тревожной и очень хрупкой, особенно на фоне совершённых в апреле нескольких атак беспилотников. На следующий же день Вооружённые силы Украины атаковали территорию ЗАЭС, направив туда дрон-камикадзе. Жертв и критических разрушений удалось избежать.

Руководство России неоднократно заявляло, что удары ВСУ по атомной электростанции могут привести к ядерной катастрофе. При этом в МАГАТЭ отказываются официально признавать причастность Киева к атакам на ЗАЭС. По словам Рафаэля Гросси, агентство якобы не имеет необходимых для этого доказательств.

В начале июня Гросси заявил о нарушении всех семи обозначенных МАГАТЭ столпов безопасности Запорожской АЭС. Он отметил, что атаки на станцию и регулярное отключение от линий внешнего электроснабжения создают тяжёлую ситуацию на объекте.