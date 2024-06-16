Брюссель, 17 июня, 2024, 02:52 — ИА Регнум. Консультации по вопросу приведения ядерного оружия в боевую готовность начали страны, входящие в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом 16 июня сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью британской газете The Daily Telegraph.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

Как пояснил Столтенбенрг, страны НАТО проконсультируются по вопросам о том, сколько ядерных боеголовок должно быть в рабочем состоянии и об особенностях их хранения. По словам генсека НАТО, открытость в данном вопросе помогает «послать прямой сигнал» о том, что НАТО является ядерным альянсом.

«Цель НАТО в том, чтобы в мире не было ядерного оружия, но пока оно существует, мы будем оставаться ядерным альянсом, поскольку мир, где Россия, Китай и Северная Корея обладают ядерным оружием, а НАТО — нет, — это опасный мир», — подчеркнул Столтенберг.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил генсек НАТО Столтенберг нанесение ВСУ ударов по территории России оружием альянса не следует считать эскалацией. По словам Столтенберга, страны Запада передают вооружение Киева исключительно для самообороны, которая включает поражение военных целей на территории России.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан 9 июня заявил, что Киев уже пользуется разрешением наносить удары оружием НАТО по российской территории. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу 11 июня заявил, что адекватным ответом на это и другие подобные заявления являются нестратегические ядерные учения, второй этап которых ВС РФ начали проводить совместно с белорусскими военными.