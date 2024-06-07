Вашингтон, 8 июня, 2024, 02:12 — ИА Регнум. Западная военная помощь киевской армии не оказала решающего воздействия на ситуацию в зоне спецоперации. Такое заключение сделала газета New York Times со ссылкой на экспертов.

Иван Шилов ИА Регнум Оборона ВСУ

По заключению издания, прибытие помощи облегчило для ВСУ оборону, но пока не оказало решающего воздействия.

Российская армия сохранила значительное преимущество в живой силе и огневой мощи, считает старший научный сотрудник евразийской программы Института исследования внешней политики Роб Ли. Аналитик предположил, что ВС РФ, возможно, будут продолжать наступление в течение большей части года.

Также авторы заключили, что военной помощи США якобы хватает украинцам для стабилизации обороны, но Россия «всё равно сохраняет преимущество в артиллерии». И это играет ключевую роль на поле боя, указали в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, массированный ракетный удар ВСУ по Луганску с использованием американских дальнобойных ракет ATACMS связан в первую очередь с тем, что США открыто дали разрешение киевскому режиму применять поставленное оружие, поддержав тем самым террористические действия Украины против гражданского населения, подчеркнул полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Вооружённые силы Украины выпустили по Луганску не менее шесть ракет ATACMS, большая часть из которых была сбиты системой противовоздушной обороны, сообщила пресс-секретарь главы Луганской Народной Республики Анна Романова.

ВСУ не в силах переломить ход событий на передовой, несмотря на поставку западного вооружения, заявил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России генерал Апты Алаудинов.

Президент России Владимир Путин заявил о праве РФ поставлять своё вооружение в регионы, откуда могут быть нанесены чувствительные удары по странам, поставляющим оружие Украине.