Осло, 16 июня, 2024, 15:33 — ИА Регнум. Власти Норвегии выделят на ремонт энергетической инфраструктуры Украины 1,1 млрд норвежских крон (чуть меньше $103 млн), сообщил премьер-министр страны Йонас Гар Стёре.

TASS/ dpa/picture-alliance

«Норвегия предоставит дополнительное финансирование в размере 1,1 млрд норвежских крон, чтобы помочь Украине восстановить критически важную инфраструктуру», — процитировала его слова пресс-служба правительства.

Премьер отметил, что с Украиной обсудят, как можно наиболее эффективно использовать эти средства, ведь восстановление энергосистемы важно начать до наступления зимы.

120 млн норвежских крон, по утверждению Гар Стёре, направят через Программу развития ООН (UNAIDS). Их используют для ремонта энергетической инфраструктуры, обеспечивающей электроэнергией Харьковскую область. Премьер-министр подчеркнул, что финансирование позволит обеспечить стабильное электроснабжение родильных отделений и операционных в семи больницах области.

Политик также сообщил, что в 2023 году Норвегия выделила на поддержку энергосистемы Украины $179 млн. До 2027 года Осло направит Киеву ещё $7 млрд на восстановление критической инфраструктуры, добавил премьер.

Йонас Гар Стёре участвует в якобы мирной конференции по урегулированию конфликта на территории Украины. Она проходит в Швейцарии 15 и 16 июня.

Как сообщало ИА Регнум, 15 июня стало известно, что США выделят $1,5 млрд на восстановление энергетики Украины. Уточнялось, что в эту сумму входят финансирование помощи в области энергетики в размере 500 млн долларов и перенаправление 324 млн долларов из ранее объявленных средств на энергетические нужды. Кроме того, 379 млн долларов гуманитарной помощи направят на удовлетворение неотложных потребностей беженцев и перемещённых лиц.

В мае Германия выделила «Укрэнерго» грант в размере 45 млн евро на восстановление объектов энергетики. Деньги планировали направить на строительство новой высоковольтной линии, которая увеличит стабильность соединения украинской и европейской энергосистем. Кроме того, часть средств предусмотрена для закупки высоковольтного оборудования и восстановления энергетических объектов в центральных областях Украины.

Ранее власти Украины сообщили о повреждении 800 объектов теплоснабжения. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что на их восстановление потребуется не меньше 1 млрд долларов.

Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко 11 апреля подчёркивал, что удары российских Вооружённых сил по объектам энергетики Украины являются ответом на обстрелы со стороны ВСУ. При этом Путин отметил, что Россия воздерживалась от такого ответа в зимний период из гуманитарных соображений. После серии ударов по российским энергообъектам Москва была всё же вынуждена ответить, добавил он.