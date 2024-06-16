Гамбург, Германия, 16 июня, 2024, 15:04 — ИА Регнум. Полиция Гамбурга обезвредила мужчину с киркой, который бросился в сторону скопления болельщиков сборной Нидерландов. В городе команда должна сыграть с Польшей в рамках чемпионата Европы.

Global Look Pres/Steven Hutchings/dpa

По информации газеты Bild, инцидент произошел рядом с одной из главных туристических улиц города — Репербан. Там собрались порядка 40 тыс. фанатов футбола. Бунтовщик с киркой напал и на болельщиков, и на представителей полиции, отметило издание.

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Полиция сначала применила против мужчины перцовый баллончик, а затем огнестрельное оружие. В руке у нападавшего, по данным газеты, было нечто, напоминающее «коктейль Молотова». Правоохранители предположили, что задержанный хотел взорвать зажигательное устройство в толпе футбольных фанатов.

По имеющимся данным, нападавший, вероятно, был ранен в ногу.

Как сообщало ИА Регнум, в мае в массовой драке на футбольном матче в Германии пострадали 155 полицейских. Проходивший 4 мая матч берлинского клуба «Динамо» и команды «Энерги» из Котбуса приостановили в первом тайме из-за фанатов «Динамо», начавших поджигать шарфы и флаги соперников, а также бросать камни в тренера гостей Клауса-Дитера Воллица. В результате началась драка, которую полиция разгоняла с помощью собак и слезоточивого газа. Большая часть участвовавших в разгоне драки правоохранителей — 116 человек — пострадали от слезоточивого газа, 28 — в результате нападений фанатов, и ещё 11 — от пиротехники.