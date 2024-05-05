Берлин, 5 мая, 2024, 17:39 — ИА Регнум. В ходе массовой драки на матче региональной немецкой футбольной лиги между берлинским клубом «Динамо» и командой «Энерги» из Котбуса пострадали 155 сотрудников полиции. Об этом 5 мая сообщило издание Bild со ссылкой на представителя правоохранительного ведомства.

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Уточняется, что проходивший 4 мая в Берлине матч приостановили в первом тайме из-за фанатов «Динамо», начавших поджигать шарфы и флаги «Энерги», а также бросать камнями в тренера гостей Клауса-Дитера Воллица. В результате началась драка, которую полиция разгоняла с помощью собак и слезоточивого газа.

Большая часть участвовавших в разгоне драки правоохранителей — 116 человек — пострадали от слезоточивого газа, 28 — в результате нападений фанатов и ещё 11 — от пиротехники.

Как сообщало ИА Регнум, 22 апреля в Колумбии хулиган бросил нож с трибуны в футболиста клуба «Атлетико Насьональ» Пабло Сеппелини в ходе матча 18-го тура чемпионата страны против «Индепендьенте Медельин». Нож попал игроку в голову, после чего он упал и судья приостановил матч, который после оказания помощи пострадавшему доиграли с согласия футболиста.

Союз европейских футбольных ассоциаций 12 апреля возбудил дисциплинарное дело против испанской команды «Барселона» из-за нацистского приветствия фанатов каталонцев. Болельщики использовали нацистское приветствие и показывали обезьяньи жесты во время матча четвертьфинала матча Лиги чемпионов с участием «Барселоны» и «ПСЖ».