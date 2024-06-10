Брюссель, 11 июня, 2024, 01:10 — ИА Регнум. Чиновники из руководства ЕС и европейских стран вступили в переговоры с Киевом по поводу продления соглашения о транзите газа из России в Европу через Украину, сообщило 10 июня агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Они добиваются того, чтобы контракт действовал не до конца 2024 года, а до завершения 2025 года. По информации источников, один из рассматриваемых вариантов предполагает прокачку по российским газопроводам газа, приобретённого в Азербайджане. Этот сценарий исключает закупку газа непосредственно у РФ.

Стремление сохранить транзит связано с тем, что в ЕС считают его одним из факторов, поддерживающих экономику Украины. В Европе также боятся, что неиспользуемые газопроводы могут прийти в негодность или подвергнуться ударам в ходе боевых действий.

Главный исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Алексей Чернышов отметил, что Киев собирается продолжать использовать находящуюся на Украине газотранспортную инфраструктуру и рассматривает как позитивную идею о закупке газа у Азербайджана. Вместе с тем глава организации отверг участие киевского режима в любых инициативах по транзиту в ЕС, касающихся новых контактов с российским «Газпрома».

Как сообщала ИА Регнум, 31 января вице-премьер РФ Александр Новак подчеркнул, что Россия не ведёт переговоров о транзите газа через территорию Украины ни с Киевом, ни с Брюсселем. Кроме того, он отмечал также не обсуждается вариант с продажей странам ЕС газа на границе с Украиной.

16 февраля еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон объявила, что ЕС не станет продлевать транзит газа из России через Украину. Он утверждал, что Европа якобы научилась жить без российского голубого топлива.

28 февраля, представитель Еврокомиссии Тим Макфи заявил, что Брюссель активно работает над полным отказом от поставок российского газа через Украину. Он уточнил, что получающие страны ЕС, получающие сырье из РФ, переориентируются на поставки голубого топлива по другим газопроводам или перейдёт на сжиженный природный газ (СПГ).

5 марта глава «Оператора ГТС Украины» Дмитрий Липпа проинформировал о том, что Украина готова продолжать транзит российского газа в Европу до 2027 года. При это он назвал указанный срок последним для ЕС в вопросе отказа от голубого топлива из РФ.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва не зависит от европейских покупателей газа. Российский лидер посоветовал странам Европы самим решить, заинтересованы ли они в приобретении газа у РФ или нет.