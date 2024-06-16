Швейцария, 16 июня, 2024, 14:47 — ИА Регнум. Венгрия осталась последней страной в ЕС, кто не разорвал отношения с Россией и готов передать ей любое сообщение. Об этом 16 июня заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто на конференции по Украине в Швейцарии.

Global Look Press/Ovsyannikova Yulia/Keystone Press Agency Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и вице-премьер-министр Украины Дмитрий Кулеба

«Возможно, мы последняя страна в Европе, кто не разорвал каналы коммуникации с Россией. Они открыты, поэтому наша роль в этом отношении необходима в спасении молодёжи, в предотвращении дальнейшего разделения семей», — сказал он.

Сийярто добавил, что Будапешт готов оказать помощь и говорить с Москвой, но просит не относиться к этому негативно.

Министр обратил внимание, что на западе Украины проживает более 150 тысяч венгерских граждан, многих из которых мобилизуют, поэтому Венгрия готова передать «любое сообщение», чтобы их спасти.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова проводить мирные переговоры по Украине, если Киев выведет ВСУ с территории новых российских регионов. Он добавил, что российские войска прекратят огонь, если украинское руководство начнёт отводить войска и объявит об отказе вступать в НАТО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что на «мирном саммите» по Украине в Швейцарии политики не будут искать способы мирного урегулирования. Он подчеркнул, что действительно мирными являются предложения, которые озвучил российский лидер. Песков выразил уверенность, что западные политики, понимающие, что условия на Украине ухудшаются, будут внимательно их рассматривать.

В интервью ИА Регнум замглавы фракции «Единая Россия» депутат Госдумы Евгений Ревенко назвал инициативы Путина реальным путём к миру на Украине. Он отметил, что глава государства сформулировал реальные, а не мнимые гарантии безопасности для Украины, в основу которых легла ситуация «на земле».