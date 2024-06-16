Москва, 16 июня, 2024, 13:51 — ИА Регнум. Россия видит постоянное нагнетание напряжённости со стороны Запада, и это не может происходить без её ответа. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, которое корреспондент 16 июня опубликовал в Telegram-канале.

Известия/Дмитрий Коротаев

«Мы видим, как страны коллективного Запада, Соединённые Штаты, Франция, другие европейские страны без устали нагнетают напряжённость, провоцируют напряжённость, выходят на новые, новые витки эскалации», — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что такие действия западных государств не могут происходить без ответа Москвы, отметив, что Россия продолжит отстаивать собственные интересы и будет добиваться целей спецоперации всеми возможными средствами.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 14 июня указал на то, что эгоизм и высокомерие коллективного Запада привели мир вплотную к точке невозврата. Глава государства отметил, что современная международная архитектура безопасности подорвана действиями США, предложив создать новую систему для стран Евразии.

Путин также заметил, что отношения России с Западом, включая Евросоюз, деградировали, подчеркнув, что это произошло не по вине российской стороны. Он также назвал домыслами и бредом заявления о якобы имеющихся у России планах по нападению на европейские страны.

Глава государства также уточнил, что странам Европы не стоит портить отношения с Россией, так как не она опасна для континента, а тотальная зависимость от США. Президент добавил, что это прекрасно понимали политики общеевропейского и мирового масштаба — патриоты своих стран, мыслящие в исторических категориях.