Москва, 14 июня, 2024, 12:57 — ИА Регнум. Европейским странам не следует портить отношения с Россией, не она опасна для континента, а тотальная зависимость от США, заявил 14 июня президент Владимир Путин в Министерстве иностранных дел.

РИА Новости/Наталья Селиверстова

«Ей, безусловно, нужно быть в хороших, добрых отношениях с Россией. И мы, главное, к этому готовы», — отметил глава государства.

Он добавил, что эту очевидную вещь прекрасно понимали политики общеевропейского и мирового масштаба. Это были патриоты своих стран, мыслящие в исторических категориях. Это были не статисты, следующие чужой воле.

Путин напомнил о том, что на эти темы в годы после Второй мировой войны много говорил Шарль де Голль.

Также глава государства рассказал, что присутствовал в 1991 году на переговорах, на которых тогдашний канцлер Германии Гельмут Коль подчёркивал важность партнёрства Европы и России.

Президент подчеркнул, что для Европы опасность исходит не из России.

«Главная угроза для европейцев — в критической, всё возрастающей, практически тотальной зависимости от США — в военной, политической, технологической, идеологической, информационной сферах. Европу всё больше сдвигают на обочину глобального экономического развития», — заявил Путин.

Европейские страны в итоге погружаются в хаос миграционных и других острейших проблем. Они лишаются международной субъектности и культурной идентичности. Очень похоже на то, что европейские власти больше всего боятся впасть в немилость США, чем подорвать доверие своего народа, добавил Путин.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3895512" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Опасность для Европы исходит не от России

Президент, выступая в МИД, также заявил, Запад в конце ХХ века решил, что победил в холодной войне и что теперь может определять порядок мироустройства. Итогом стало расширение НАТО, неограниченное в пространстве и времени.

Эгоизм и высокомерие Запада подвели к точке невозврата весь мир, политика США подорвала архитектуру безопасности. Путин предложил создать для евразийского пространства новую систему безопасности. В мире уже неуклонно формируется многополярность.