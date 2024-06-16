Москва, 16 июня, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Подавляющее число ранений, до 98%, которые получают российские бойцы, ведущие бои в зоне СВО на купянском направлении в последнее время, являются осколочными ранениями от атак FPV-дронов, сообщил 16 июня журналистам ведущий хирург сводного этапа эвакуации войсковой группировки «Запад» Вооружённых сил России.

РИА Новости/Станислав Красильников

Врач рассказал, что в прошлом и позапрошлом годах у солдат были ранения в основном от мин и снарядов. Он предложил, что теперь запасы ВСУ истощились, поэтому противник начал регулярно использовать беспилотники.

«Остались дроны, мелкоосколочные снаряды, но они, конечно, тоже приносят много беды», — процитировала хирурга «Российская газета».

При этом врач подчеркнул, что до 80% российских военнослужащих, которых доставляют к медикам, имеют лёгкие ранения.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 5 июня заявил, что у украинской армии безвозвратных потерь в пять раз больше, чем у российской стороны. В связи с этим на Украине пытаются проводить тотальную мобилизацию, отметил глава государства.

Британский телеканал Sky News в конце мая, ссылаясь на данные международной консалтинговой компании Bain & Company, сообщил, что объёмы производства снарядов в России втрое превышают то, сколько могут произвести западные союзники Украины. Кроме того, производство российских снарядов обходится в четыре раза дешевле, чем у стран НАТО.