Эдмонтон, Канада, 16 июня, 2024, 12:27 — ИА Регнум. Капитан канадской команды «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид стал самым результативным игроком в плей‑офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в XXI веке, побив рекорд российского хоккеиста Евгения Малкина, выступающего за американский клуб «Питтсбург Пингвинз».

ТАСС/Jason Franson/The Canadian Press via AP Коннор Макдэвид

15 июня канадский нападающий забросил шайбу и отдал три результативные передачи в четвертой игре финала Кубка Стэнли с «Флорида Пантерз» (8:1). В списке бомбардиров розыгрыша Кубка Стэнли нынешнего сезона он идёт на первом месте с 38 очками (6 шайб + 32 передачи). Хоккеист установил рекорд XXI века по результативности в одном розыгрыше плей-офф НХЛ.

Ранее рекорд принадлежал Малкину. В 2009 году российский спортсмен набрал 36 очков (14 + 22), а его команда завоевала Кубок Стэнли.

Абсолютный рекорд принадлежит знаменитому канадскому нападающему Уэйну Гретцки. В 1985 году в рамках плей-офф он заработал 47 очков (17 + 30). На втором месте его соотечественник форвард Марио Лемье, получивший 44 очка (16 + 28) в 1991 году.

Счет в финальной серии плей‑офф НХЛ пока что 3:1 в пользу «Флориды». Пятый матч пройдет 18 июня в Санрайзе (США).

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 16 июня «Эдмонтон» разгромил «Флориду» в четвёртом матче финала Кубка Стэнли. В составе победителей голами отличились Маттиас Янмарк (4-я минута, в большинстве), Адам Хенрик (8-я), оформивший в матче дубль Дилан Холлоуэй (15-я и 54-я), Коннор Макдэвид (22-я), Дарнелл Нерс (25-я), Райан Ньюджент-Хопкинс (34-я, при игре 5 × 3) и Райан Маклауд (57-я).

Автором единственной шайбы «Пантерз» стал российский нападающий Владимир Тарасенко (12-я). Его коллегу по команде российского вратаря Сергея Бобровского заменили во втором периоде.

14 июня «Флорида» переиграла «Эдмонтон» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли. Игра закончилась в пользу «Пантерз» со счётом 4:3, Тарасенко отличился во встрече одним голом.