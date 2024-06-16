Вашингтон, 16 июня, 2024, 12:16 — ИА Регнум. В администрации президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена нарастают опасения по поводу усиления поддержки России со стороны Китая в будущем. Об этом 15 июня написала американская газета The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM

Уточняется, что в Белом доме всё более убеждаются в том, что председатель КНР Си Цзиньпин и Китай в целом изменили взгляд на украинский конфликт.

По утверждению ряда представителей действующей администрации США, китайская сторона якобы предпринимала попытки отговорить другие страны от участия в «мирном саммите» по Украине в Швейцарии.

В то же время авторы публикации заявили о «скрытом присутствии» Китая на саммите «Группы семи» (G7) в Италии, в итоговом заявлении которого КНР упоминается 28 раз.

Отмечается, что подавляющая часть этих упоминаний характеризует Китай как враждебную силу, а потому, по словам одного из источников издания, конфронтация Запада с Пекином будет только нарастать.

Как сообщало ИА Регнум, 31 мая газета Financial Times написала, что Вашингтон намерен поставить Китай перед жёстким выбором между Россией и Западом в сфере торговли. Отмечалось, что об этом заявил первый замглавы минфина США Уолли Адейемо на встрече с бизнесменами в ФРГ.

А 4 июня глава минфина США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон с союзниками и партнёрами готовятся принимать меры по сокращению потока продукции двойного назначения, которую якобы поставляет России Китай.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 5 июня заявил, что Россия считает неуместным вмешательство США в российско-китайские торговые отношения. Представитель Кремля подчеркнул, что Вашингтон не может говорить подобным тоном с крупнейшей экономикой мира — китайской, добавив, что Москва солидарна с Пекином и «такой тон не допустит».

Президент России Владимир Путин в середине мая на переговорах с Си Цзиньпином в Пекине заявил, что отношения Москвы и Пекина не являются конъюнктурными и не направлены против кого-либо. Глава государства отметил, что Россия и Китай выступают за принципы справедливости и отражающего многополярные реалии демократического миропорядка.