Вашингтон, 31 мая, 2024, 09:52 — ИА Регнум. США собираются поставить Китай перед жёстким выбором между Россией и западными странами в сфере торговли. Об этом 31 мая написала газета Financial Times.

Ng Han Guan/AP/ТАСС

По информации издания, ранее первый замглавы минфина США Уолли Адейемо на встрече с бизнесменами в Германии заявил о том, что Вашингтону и европейским странам необходимо «поставить Китай перед жёстким выбором», заставив китайские компании либо «оснащать» военно-промышленный комплекс России, либо вести бизнес на Западе.

Он добавил, что каждая из стран — членов НАТО, по его мнению, должна последовательно и чётко донести до Пекина, что Китай не должен поддерживать российскую оборонную промышленность.

Уточняется, что Вашингтон также собирается пригрозить санкциями компаниям из КНР, которые уличит в поставках для военно-промышленного комплекса России.

Как сообщало ИА Регнум, обозреватель британского журнала Spiked Джеймс Вудхайсен 25 мая написал, что на Западе началась паника на фоне визита президента России Владимира Путина в Китай и из-за возможности усиления союза двух стран. Он отметил, что союз России и Китая предвещает Западу крах «основанного на правилах» международного порядка.

Российский лидер 16 мая на переговорах в узком составе с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине заявил, что отношения России и Китая не являются конъюнктурными и не направлены против кого-либо. Президент указал на то, что обе стороны выступают за принципы справедливости и отражающего многополярные реалии демократического миропорядка.

Си Цзиньпин в ответ заявил, что отношения с Россией укрепились за три четверти века. Председатель КНР добавил, что Москва и Пекин показали другим государствам пример выстраивания отношений нового типа и отношений между крупными соседями.