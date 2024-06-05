Москва, 5 июня, 2024, 14:15 — ИА Регнум. Москва считает неуместным вмешательство Соединённых Штатов в торговые отношения России и Китая, заявил 5 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Накануне, 4 июня, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон, его союзники и партнёры намерены принимать меры по сокращению потока продукции двойного назначения, которую Китай якобы поставляет России.

«Вы знаете, нам хорошо известно, что наши китайские товарищи не приемлют подобного языка — подобных месседжей. Китай — это крупнейшая экономика мира. США не могут говорить подобным тоном», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, Москва солидарна с Пекином и «такой тон не допустит». Россия развивает отношения с Китаем, и, как неоднократно декларировалось, «эти отношения направлены на укрепление сотрудничества между нашими странами».

Как передавало ИА Регнум, 31 мая газета Financial Times сообщила, что США собираются поставить Китай перед жёстким выбором между Россией и западными странами в сфере торговли.

По информации издания, ранее первый замглавы минфина США Уолли Адейемо на встрече с бизнесменами в Германии заявил о том, что Вашингтону и европейским странам необходимо «поставить Китай перед жёстким выбором», заставив китайские компании либо «оснащать» военно-промышленный комплекс России, либо вести бизнес на Западе.

Президент России Владимир Путин 16 мая на переговорах в узком составе с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине заявил, что отношения Москвы и Пекина не являются конъюнктурными и не направлены против кого-либо. Президент указал на то, что обе стороны выступают за принципы справедливости и отражающего многополярные реалии демократического миропорядка.