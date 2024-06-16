Вашингтон, 16 июня, 2024, 07:33 — ИА Регнум. Никому нет дела до президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена, в то время как Демократическая партия использует его в своих интересах, заявил американский журналист Такер Карлсон.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Никого не волнует личность Байдена. Да я беспокоюсь о нём, пожалуй, больше, чем его собственная партия. Он давно прекратился в инструмент демократов, которым они пользуются», — указал он в беседе со зрителями в рамках программы «Спросите Такера», видеозапись которой опубликовал официальный сайт журналиста TCN.

По мнению Карлсона, Байден не сможет «долго продержаться» после предстоящих в США президентских выборов, несмотря на то, сможет он на них победить или нет.

В беседе со зрителями он также выразил мнение, что демократы давно бы заменили Байдена, если бы пост президента мог занять достойный человек, но, по словам журналиста, действующая вице-президент Камала Харрис слишком глупа, даже чтобы осознать свою некомпетентность для занимаемой должности.

Как передавало ИА Регнум, ранее экс-президент США Дональд Трамп на фоне визита кораблей Военно-морского флота России на Кубу назвал Джо Байдена слабым политиком, которого не уважает ни один лидер иностранного государства. По мнению Трампа, Байден за время президентства достиг успехов только в обмане и дезинформации американцев.