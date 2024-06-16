Такер Карлсон назвал вице-президента США Камалу Харрис слишком глупой
Вашингтон, 16 июня, 2024, 05:24 — ИА Регнум. Вице-президент Соединённых Штатов Америки Камала Харрис слишком глупа, чтобы осознать свою некомпетентность и отсутствие квалификации для занимаемой должности, заявил американский журналист Такер Карлсон.
«Камале Харрис не только дают должности, для которых она совершенно не компетентна. Ей говорят, что она квалифицирована для них, а поскольку она глупа, она это верит», — указал он в беседе со зрителями, видеозапись которой опубликована на официальном сайте журналиста.
По мнению Такера Карлсона, Демократическая партия давно бы заменила Джо Байдена, если бы его мог заменить достойный вице-президент, но Камала Харрис уступает в популярности даже главе Белого дома.
Также журналист выразил мнение, что единственным способом исправить деградацию американской администрации является победа на предстоящих выборах Дональда Трампа.
Как передавало ИА Регнум, в мае Камала Харрис в публичном выступлении допустила использование нецензурной лексики. В Белом доме попытались оправдать её нецензурную ругань, заявив, что произошедшее стало проявлением «страстности» вице-президента.