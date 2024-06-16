Вашингтон, 16 июня, 2024, 05:24 — ИА Регнум. Вице-президент Соединённых Штатов Америки Камала Харрис слишком глупа, чтобы осознать свою некомпетентность и отсутствие квалификации для занимаемой должности, заявил американский журналист Такер Карлсон.

Иван Шилов ИА REGNUM Такер Карлсон

«Камале Харрис не только дают должности, для которых она совершенно не компетентна. Ей говорят, что она квалифицирована для них, а поскольку она глупа, она это верит», — указал он в беседе со зрителями, видеозапись которой опубликована на официальном сайте журналиста.

По мнению Такера Карлсона, Демократическая партия давно бы заменила Джо Байдена, если бы его мог заменить достойный вице-президент, но Камала Харрис уступает в популярности даже главе Белого дома.

Также журналист выразил мнение, что единственным способом исправить деградацию американской администрации является победа на предстоящих выборах Дональда Трампа.

Как передавало ИА Регнум, в мае Камала Харрис в публичном выступлении допустила использование нецензурной лексики. В Белом доме попытались оправдать её нецензурную ругань, заявив, что произошедшее стало проявлением «страстности» вице-президента.