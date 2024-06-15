Флорида, США, 15 июня, 2024, 05:23 — ИА Регнум. Прибытие на Кубу кораблей Северного флота ВМФ России стало логичным следствием слабости президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена, заявил экс-глава Белого дома Дональд Трамп.

ИА Регнум Заход российских судов на Кубу

Он напомнил, что российские корабли на данный момент находятся в 60 милях (около 96 километров) от побережья штата Флорида.

«Вас это устраивает? Это происходит только потому, что слабость Байдена ставит нас в смертельную угрозу», — указал экс-президент США в ходе выступления перед сторонниками во Флориде 14 июня.

По мнению Трампа, ни один лидер иностранного государства, в том числе власти Российской Федерации, не испытывает уважения к Байдену, добившегося успехов только в обмане и дезинформации американцев.

Ранее Дональд Трамп также заявлял, что считает прибытие российских кораблей на Кубу немыслимым явлением, свидетельствующим об очередном провале американской администрации. Как сообщило издание Miami Herald, за проходом группы кораблей Северного флота при помощи различных онлайн-сервисов, в том числе Marinetraffik и Fleetmon, внимательно следили жители Флориды. Американцы делились картами в социальных сетях и отмечали, что были заворожены, когда корабли были замечены в 30 милях (около 48 километров) от острова Ки-Ларго.

Как передавало ИА Регнум, 12 июня в Министерстве обороны России сообщили, что отряд кораблей Северного флота прибыл на Кубу с неофициальным визитом. В группу вошли фрегат «Адмирал Горшков», атомная подводная лодка «Казань», танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Николай Чикер». Как уточнил главнокомандующий ВМФ РФ Александр Моисеев, визит пройдёт в рамках международного сотрудничества.