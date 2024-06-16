Вашингтон, 16 июня, 2024, 06:58 — ИА Регнум. Коалицию, призванную привлечь голоса чернокожих избирателей в преддверии президентских выборов, намерен создать предвыборный штаб экс-президента США Дональда Трампа. Об этом 15 июня сообщила пресс-служба штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Коалиция получила название «Чернокожие американцы за Трампа», её главная задача — объединить чиновников, артистов, спортсменов, общественников и религиозных деятелей. Объединение начнёт работу 19 июня — в этот день в США отмечают годовщину отмены рабства.

Поясняется, что Трамп, реализовав политику «Америка прежде всего», сделал для чернокожих американцев больше, чем любой другой американский лидер в новейшей истории.

«Исторические показатели свидетельствуют о поддержке чернокожим населением Трампа, и причина проста: они знают, что Трамп — единственный, кто способен добиться результатов в первый же день президентства», — отмечает предвыборный штаб республиканца.

При этом сторонники Трампа в Конгрессе США отмечают, что политика действующего президента США «оказалась разрушительной для меньшинств».

Сторонники Трампа из числа конгрессменов, чьи слова также приводит его команда, отмечают, что политика действующего главы государства Джозефа Байдена «оказалась разрушительной для меньшинств». Член палаты представителей и сторонник Трампа Уэсли Хант, республиканец от Техаса, напомнил о гиперинфляции, всплеске преступности и миграционном кризисе, которые нанесли огромный вред цветным избирателям.

Ранее ИА Регнум сообщало, что экс-президент США Трамп пообещал в случае победы на предстоящих выборах покончить с многомиллиардными потоками денежных средств на Украину.

Также Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на президентских выборах сможет закончить конфликт на Украине в течение 24 часов.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке — действующий глава государства демократ Байден, а также бывший американский лидер республиканец Трамп.