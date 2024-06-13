Сана, 13 июня, 2024, 23:52 — ИА Регнум. Сухогруз «Вербена» (Verbena), принадлежащий Украине и следовавший под флагом Палау, атаковали в Аденском заливе йеменские хуситы двумя противокорабельными крылатыми ракетами. Об этом 13 июня сообщила пресс-служба Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

Chris Cavagnaro / U. S. Navy / Global Look Press

Уточняется, что сухогруз направлялся из Малайзии в Италию, гружёный строительными материалами из дерева. Экипаж сухогруза сообщил о повреждениях в результате атаки хуситов и возгорании на судне. Кроме того, получил тяжёлые ранения один гражданский моряк. Экипаж судна продолжает бороться с огнём.

Вертолёт с американского крейсера Philippine Sea (CG-58) эвакуировал раненого моряка на ближайший военный корабль союзных сил для оказания медицинской помощи.

Ранее ИА Регнум сообщало, что хуситы атаковали в Красном море греческое коммерческое судно Tutor, шедшее под флагом Либерии, с использованием безэкипажного катера, БПЛА и баллистических ракет. Как заявил военный представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа, атакованное судно получило серьёзные повреждения и может затонуть.

9 июня Яхья Сариа заявил, что хуситы нанесли удары беспилотниками, баллистическими и противокорабельными ракетами по коммерческим судам Norderney и MSC Tavvishi в Аравийском море. Информацию об атаках подтвердили в CENTCOM, отметив, что оба судна получили повреждения, но остались на ходу.

Также 9 июня хуситы нанесли удар несколькими баллистическими ракетами по британскому эсминцу HMS Diamond в Красном море.