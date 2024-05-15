Вашингтон, 15 мая, 2024, 05:08 — ИА Регнум. Использование нецензурной лексики вице-президентом США Камалой Харрис в публичном выступлении не посчитали предосудительным в Вашингтоне. Официальный представитель администрации Белого дома Карин Жан-Пьер объяснила произошедшее «страстностью» вице-президента США, отвечая 14 мая на вопрос журналиста.

Иван Шилов ИА REGNUM Камала Харрис

«Всякий из вас, кто освещал работу вице-президента, знает, с какой страстью она относится к тому, за что борется. Это действительно так», — заявила Жан-Пьер и напомнила присутствующим о том, что Харрис — первая женщина-азиатка и афроамериканка на втором по важности ключевом посту в США.

Жан-Пьер подчеркнула, что Харрис сама пробила «стеклянный потолок», добившись высокого статуса в государстве как политик. Представитель Белого дома указала, что гордится Харрис и назвала вице-президента «невероятно страстной». По мнению Жан-Пьер, опыт и страсть Харрис ко всему, что она делает, вдохновляют молодых американцев.

На конференции молодых американцев с азиатскими корнями Харрис посоветовала им не ждать, пока перед ними откроют стоящие на их пути гипотетические двери, а «выбивать ногой эту (нецензурно) дверь».

Ранее ИА Регнум сообщало, что генеральный прокурор американского штата Западная Вирджиния Патрик Морриси написал письмо вице-президенту США Камале Харрис и призвал её объявить президента Джозефа Байдена неспособным выполнять свои обязанности. Морриси сделал такой вывод на основе отчёта спецпрокурора Роберта Хёра, о ненадлежащем хранении Байденом секретных бумаг. В нём Хёр назвал Байдена пожилым человеком с добрыми намерениями и плохой памятью.

Байден, в свою очередь, после публикации доклада заявил, что с его памятью всё якобы в полном порядке. Харрис назвала доклад спецпрокурора политически мотивированным, но также в феврале 2024 года заявила, что готова исполнять обязанности президента США.