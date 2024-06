Швейцария, 16 июня, 2024, 03:22 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки в случае прихода к власти нового президента и смены администрации могут расторгнуть соглашение по безопасности с Украиной, допустил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Иван Шилов ИА Регнум Джо Байден и Владимир Зеленский

«Договорённости, которые достигнуты одним правительством, могут быть изменены другим правительством. Это верно не только для США. Это верно и для других стран», — указал он в беседе с журналистами на полях конференции в Швейцарии 15 июня.

При этом выразил надежду на то, что соглашения, которые заключают Соединённые Штаты, обычно рассчитаны на долгий срок, чтобы снизить вероятность их пересмотра вне зависимости от смены администрации.

Как передавало ИА Регнум, так называемое соглашение по безопасности глава киевского режима Владимир Зеленский и президент США Джо Байден подписали 13 июня на полях саммита G7 в Италии. Документ предполагает в том числе обязательство американских властей сотрудничать с Конгрессом по вопросам финансирования Киева, но в то же время не гарантирует Украине вступление в Североатлантический альянс и не обязывает Вашингтон направлять американских военных в зону конфликта.

Позднее американское издание The New York Times сообщило, что подписанный США и Украиной договор включает пункт, позволяющий Вашингтону в одностороннем порядке расторгнуть соглашение. Журналисты отметили, что это вызвало обеспокоенность Зеленского, находящегося не в лучших отношениях с Байденом. По данным The Washington Post, отменить двустороннее соглашение с Украиной, вероятно, сможет экс ххглава Белого дома Дональд Трамп в случае победы на предстоящих президентских выборах.

Как указала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, США будут сохранять подписанное с Украиной соглашение по безопасности до тех пор, пока Вашингтону это будет выгодно.