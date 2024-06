Москва, 15 июня, 2024, 02:21 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки будут сохранять подписанное с Украиной так называемое соглашение по безопасности до тех пор, пока это будет им выгодно, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Хотя это «соглашение» никакой силы уже сейчас не имеет, но всё-таки дело не в этом. Для США любое соглашение имеет значение только до тех пор, пока оно им выгодно», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Дипломат также напомнила, что такого же принципа Вашингтон придерживается и в отношении обозначенных как обязательные к исполнению решений Совета Безопасности Организации Объединённых Наций.

Как передавало ИА Регнум, ранее американское издание The New York Times сообщило, что подписанный США и Украиной договор включает пункт, позволяющий Вашингтону в одностороннем порядке расторгнуть соглашение. Журналисты отметили, что это вызвало обеспокоенность главы киевского режима Владимира Зеленского, находящегося не в лучших отношениях с действующим президентом США Джо Байденом. По данным The Washington Post, отменить двустороннее соглашение с Украиной, вероятно, сможет экс-глава Белого дома Дональд Трамп в случае победы на предстоящих президентских выборах.

Так называемое соглашение по безопасности Зеленский и Байден подписали 13 июня на полях саммита G7 в Италии. Документ предполагает в том числе обязательства США сотрудничать с Конгрессом по вопросам финансирования Киева, но в то же время не гарантирует Украине вступление в НАТО и не обязывает Вашингтон направлять американских военных в зону конфликта.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, выступая перед журналистами 14 июня, подчеркнула, что упомянутое соглашение не имеет юридической силы. По мнению президента РФ Владимира Путина, договорённости между США и Украиной являются блефом, поскольку киевские власти не имели полномочий для подписания подобных документов. Российский лидер напомнил, что, согласно конституционным нормам, на данный момент легитимным органом на Украине является Верховная рада.