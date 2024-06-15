Швейцария, 16 июня, 2024, 02:12 — ИА Регнум. Тезисы из проекта коммюнике конференции по Украине в Швейцарии содержат пункт о контроле Киева над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС). Об этом со ссылкой на проект коммюнике сообщило агентство Reuters.

Иван Шилов ИА Регнум Запорожская АЭС

Заявление включает тезисы о ядерной, продовольственной и гуманитарной безопасности, соблюдение которых, по мнению участников саммита, якобы необходимы для урегулирования конфликта.

«Украинские атомные электростанции и установки, включая Запорожскую атомную электростанцию, должны безопасно функционировать под контролем Украины и под наблюдением МАГАТЭ», — говорится в материале.

Кроме того, участники конференции по Украине заявили о необходимости установления глобальной продовольственной безопасности путём бесперебойных поставок и обеспечения свободного судоходства в Чёрном и Азовском морях.

Также проект коммюнике предполагает призыв к взаимному освобождению и возвращению всех военнопленных.

Как передавало ИА Регнум, конференция по Украине проходит в швейцарском Бюргеншотке с 15 по 16 июня. Изначально на саммит пригласили представителей 160 стран, но многие отказались по объективным причинам, в том числе из-за отсутствия представителей Российской Федерации, которую не пригласили. В субботу канцлер Австрии Карл Нехаммер допустил, что Запад не сможет повлиять на Россию без представителей Азии, Африки и Южной Америки.

14 июня Владимир Путин на встрече с руководством Министерства иностранных дел заявил, что условием для начала переговоров является вывод украинских войск со всех территорий Донецкой и Луганской Народных Республик и Запорожской и Херсонской областей. Глава государства отметил, что ВС России прекратят огонь, если Киев объявит и об отказе от планов вступить в Североатлантический альянс. Одним из условий он также назвал отмену западных санкций.

Глава министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан на открытии конференции по Украине в Швейцарии назвал выдвинутые Владимиром Путиным мирные предложения проблеском надежды. Он также подчеркнул, что саммит был бы более ориентированным на результат, если бы на нём присутствовали представители российской стороны.