Киев, 16 июня, 2024, 01:33 — ИА Регнум. Число работников в аграрном секторе Украины из-за мобилизации сократилось до 20% в некоторых направлениях. Об этом 15 июня сообщил и. о. министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, передаёт украинский телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум Мобилизация на Украине

Как уточнил Высоцкий, по некоторым категориям специалистов в аграрном секторе осталось только 20% от необходимого числа, так как большую часть работников мобилизовали в ряды ВСУ. Министр пояснил, что в украинской армии очень востребованы те же инженерные специальности, что и в сельском хозяйстве. Так, например, по словам Высоцкого, ВСУ активно мобилизуют трактористов, операторов сельхозоборудования, инженеров элеваторного оборудования.

Высоцкий отметил, что власти Украины намерены на время забронировать сельхоработников от мобилизации ради бесперебойного функционирования отрасли.

«По определенным профессиям, таким как трактористы, агрономы, ветеринарные врачи, есть возможность бронировать то число работников, которое критически необходимо, получив при этом согласие военных», — пояснил министр.

Также Высоцкий рассказал, что в среднем власти готовы одобрить бронирование 50% сельхозработников. По конкретным востребованным и дефицитным профессиям доля бронирования может быть увеличена.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как предупредил украинский политолог Константин Бондаренко, насильно мобилизованные в армию жители Украины будут «внутренне мстить» киевским властям, сдаваясь в плен или дезертируя. Политолог добавил, что в этой ситуации, по его мнению, не помогут ни заградотряды, ни какие-либо ещё подобные меры.

Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Он предполагает, в частности, отмену нормы об ограниченно годных, снижение призывного возраста с 27 до 25 лет и многочисленные ограничения прав для уклоняющихся от призыва или не предоставляющих актуальные сведения в военкоматы.

15 июня сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Роговсообщил, что Киев с начала лета в два раза увеличил планы по мобилизации в Одесской, Сумской, Харьковской областях и на территориях Запорожской области, подконтрольных ВСУ. Как пояснил политик, усиление мобилизации связано с низким морально-боевым духом в рядах ВСУ, что привело к резкому росту числа дезертиров.