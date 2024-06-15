Киев, 15 июня, 2024, 07:49 — ИА Регнум. Киев с начала лета в два раза увеличил планы по мобилизации в Вооружённые силы Украины, сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА Регнум Мобилизация на Украине

Увеличение планов киевского режима по мобилизации коснулось Одесской, Сумской, Харьковской областей и жителей территорий Запорожской области, подконтрольных ВСУ. По словам Рогова, это связано с тем, что территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог российского военкомата) в указанных регионах не справляются с заявленными ранее планами.

Как указал Рогов, усиление мобилизации также связано с низким морально-боевым духом в рядах ВСУ, что привело к резкому росту числа дезертиров.

«Сейчас в рядах ВСУ резко растёт число дезертиров, которые оставляют расположение и бегут из воинских частей… По сути, сбегают и скрываются две трети», — приводит его слова Lenta.ru.

Как передавало ИА Регнум, 14 июня официальный представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что украинские пограничники задержали в Одесской области грузовик, в котором более 40 мужчин пытались сбежать в Молдавию. Подобный инцидент произошёл 9 июня, когда около 30 граждан Украины незаконно пересекли границу страны с Венгрией на грузовике с военными номерами. Позднее в венгерской полиции сообщили о задержании 32 нелегалов на окраине села Барабаш.

С 18 мая на Украине действует новый закон о мобилизации. Он предполагает, в частности, отмену нормы об ограниченно годных, снижение призывного возраста с 27 до 25 лет и многочисленные ограничения прав для уклоняющихся от призыва или не предоставляющих актуальные сведения в военкоматы. Как подчёркивал постоянный представитель России при Организации Объединённых Наций Василий Небензя, из-за принятия нового закона, фактически лишившего украинцев призывного возраста всех прав, уклонение мужчин от мобилизации на Украине достигло рекордных масштабов.