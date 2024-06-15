Рогов сообщил об усилении мобилизации в ВСУ в трёх областях Украины
Рогов: Киев увеличил планы по мобилизации в ВСУ в два раза
Киев, 15 июня, 2024, 07:49 — ИА Регнум. Киев с начала лета в два раза увеличил планы по мобилизации в Вооружённые силы Украины, сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов.
Увеличение планов киевского режима по мобилизации коснулось Одесской, Сумской, Харьковской областей и жителей территорий Запорожской области, подконтрольных ВСУ. По словам Рогова, это связано с тем, что территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог российского военкомата) в указанных регионах не справляются с заявленными ранее планами.
Как указал Рогов, усиление мобилизации также связано с низким морально-боевым духом в рядах ВСУ, что привело к резкому росту числа дезертиров.
«Сейчас в рядах ВСУ резко растёт число дезертиров, которые оставляют расположение и бегут из воинских частей… По сути, сбегают и скрываются две трети», — приводит его слова Lenta.ru.
Как передавало ИА Регнум, 14 июня официальный представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что украинские пограничники задержали в Одесской области грузовик, в котором более 40 мужчин пытались сбежать в Молдавию. Подобный инцидент произошёл 9 июня, когда около 30 граждан Украины незаконно пересекли границу страны с Венгрией на грузовике с военными номерами. Позднее в венгерской полиции сообщили о задержании 32 нелегалов на окраине села Барабаш.
С 18 мая на Украине действует новый закон о мобилизации. Он предполагает, в частности, отмену нормы об ограниченно годных, снижение призывного возраста с 27 до 25 лет и многочисленные ограничения прав для уклоняющихся от призыва или не предоставляющих актуальные сведения в военкоматы. Как подчёркивал постоянный представитель России при Организации Объединённых Наций Василий Небензя, из-за принятия нового закона, фактически лишившего украинцев призывного возраста всех прав, уклонение мужчин от мобилизации на Украине достигло рекордных масштабов.