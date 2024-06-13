Киев, 13 июня, 2024, 11:21 — ИА Регнум. Насильно мобилизованные в армию жители Украины будут «внутренне мстить» киевским властям, сдаваясь в плен или дезертируя. Такое мнение 13 июня высказал украинский политолог Константин Бондаренко в интервью YouTube-каналу Politeka.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам эксперта, проводимая Киевом насильственными методами мобилизация в ряды украинской армии не даёт каких-либо серьёзных результатов.

Бондаренко, отметил, что это, по его мнению, скорее метод запугивания украинцев и формальный подход к формированию ВСУ.

«Потому что насильственно мобилизованный боец — это слабый, немотивированный боец, это кандидат на то, чтобы сдаться в плен, фактически перейти на сторону врага, или просто уйти», — пояснил он.

Политолог добавил, что в этой ситуации, по его мнению, не помогут ни заградотряды, ни какие-либо ещё подобные меры.

«Потому что если человек не мотивирован, если человек насильственно призван, то он будет делать всё назло, фактически, будет делать всё для того, чтобы где-то внутренне отомстить тем, кто с ним так поступил», — уточнил Бондаренко.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июня украинское издание «Страна. ua» написало, что на вокзале села Соловино в Закарпатье мобилизовали многодетного отца, приехавшего туда на отдых с семьёй. Мужчину доставили в военкомат, после чего он быстро прошёл медкомиссию. Супруга мобилизованного позднее сообщила, что его уже отправили в учебный центр в Одессу.

Позднее в этот же день секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко рассказал, что на контролируемой Киевом территории в мае призвали такое же количество военнообязанных, как за предыдущие четыре месяца в целом. При этом он признал, что в число мобилизованных попали порядка 2–3 тыс. сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Президент России Владимир Путин 7 июня отметил, что киевский режим продолжит снижать призывной возраст на территории Украины. Глава государства подчеркнул, что такое условие поставили украинской стороне США для продолжения оказания военной помощи.