Вашингтон, 16 июня, 2024, 00:50 — ИА Регнум. Пёс по кличке Коммандер президента США Джозефа Байдена укусил агента Секретной службы, ответственного за безопасность семьи американского лидера. Об этом 15 июня рассказал телеканал ABC News со ссылкой на оказавшееся в его распоряжении электронное письмо, которое отправил сотрудник.

Ольга Кардашова ИА REGNUM Овчарка

Уточняется, что инцидент произошел 12 сентября 2023 года во время прогулки американского лидера с собакой по территории Белого дома. Коммандер укусил сотрудника Секретной службы через пиджак за левую руку в момент, когда тот подошёл к Байдену.

«Я отдернул руку и закричал: «Нет», — рассказал агент и добавил, что пёс укусил его второй раз в момент, когда он закрывал дверь.

К статье прикреплена фотография пиджака, на котором отчётливо видны следы зубов. При этом агент Секретной службы уточнил, что ран у него не было, зубы пса не повредили кожу на руке. Однако, завершая свой рассказ, агент попросил найти способ надеть намордник на собаку Байдена.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в октябре прошлого года было принято решение не держать принадлежащую президенту США Байдену немецкую овчарку по кличке Коммандер на территории Белого дома. За питомцем американского лидера числится более 11 укушенных сотрудников администрации Белого дома. Одного из пострадавших агентов Секретной службы пришлось госпитализировать.

Зоопсихолог, кинолог Александр Малиновский заявил ИА Регнум, что основной причиной агрессивного поведения собаки Байдена может быть то, что американский лидер не разрешает никому её воспитывать, и она чувствует, что может делать всё что угодно. Эксперт подчеркнул, что в случае с высокопоставленными лицами государства и их питомцами наверняка должен быть специалист, обязанный следить за поведением собаки.