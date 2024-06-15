Лондон, 16 июня, 2024, 00:02 — ИА Регнум. Новейшая российская атомная подводная лодка «Архангельск» проекта 885М представляет огромную опасть для Севератлантического альянса, особенно для натовских военных баз, находящихся у береговой линии. Об этом сообщило британское издание Daily Express.

Иван Шилов ИА REGNUM Подводная лодка

«Существуют опасения, что западные противники (России. — Прим. ред.) не смогут обнаружить её бесшумную атомную подводную лодку с крылатыми ракетами», — говорится в материале.

По мнению журналистов атомная субмарина «Архангельск» будет представлять наибольшую угрозу для баз НАТО, военно-морских конвоев и береговой критической инфраструктуры.

Отмечается, что «Архангельск» значительно усилит Военно-морской флот РФ. Кроме того, подлодка может быть оснащена ядерными ракетами, способными развивать скорость до 6 670 миль в час (около 10 700 километров в час).

Многоцелевая атомная субмарина четвёртого поколения начала заводские ходовые испытания в Белом море в июне 2024 года. Вступление в состав Северного флота ВМФ России планируется в конце текущего года. Подлодки проекта 885М способны нести противокорабельные ракеты «Оникс» и «Циркон», а также крылатые ракеты «Калибр».