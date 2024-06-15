Якушев будет совмещать посты полпреда в УрФО и врио секретаря генсовета ЕР
Москва, 15 июня, 2024, 18:29 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, назначенный на пост врио секретаря генсовета «Единой России», будет совмещать эти две должности, сообщила «Газета.ru», ссылаясь на аппарат полпреда.
15 июня заместитель председателя Совета безопасности, председатель ЕР Дмитрий Медведев сообщил, что Андрей Турчак попросил освободить его от обязанностей секретаря генсовета партии в связи с назначением врио главы Республики Алтай и необходимостью готовиться к региональным выборам. Лидер «Единой России» поблагодарил Турчака за работу в партии.
Медведев также назначил Якушева врио секретаря генсовета ЕР. Он станет секретарём после проведения съезда партии и обновления состава её генсовета. Якушев заявил, что продолжит работу, которую до этого проводили в этой политической силе.
Якушев родился 14 июня 1968 года в Нефтекамске в Башкирии. Он учился в Тюменском государственном университете по специальности «Правоведение» и «Финансы и кредит», имеет научную степень кандидата экономических наук. В том числе работал главой Тюмени, вице-губернатором и губернатором Тюменской области. Имеет награды орден Почёта и орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Президент России Владимир Путин в ноябре 2020 года назначил Якушева своим полпредом в УрФО. До этого он возглавлял Минстрой России.