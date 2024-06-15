Москва, 15 июня, 2024, 18:29 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, назначенный на пост врио секретаря генсовета «Единой России», будет совмещать эти две должности, сообщила «Газета.ru», ссылаясь на аппарат полпреда.

Максим Слуцкий/фотохост-агентство ТАСС Владимир Якушев

15 июня заместитель председателя Совета безопасности, председатель ЕР Дмитрий Медведев сообщил, что Андрей Турчак попросил освободить его от обязанностей секретаря генсовета партии в связи с назначением врио главы Республики Алтай и необходимостью готовиться к региональным выборам. Лидер «Единой России» поблагодарил Турчака за работу в партии.

Медведев также назначил Якушева врио секретаря генсовета ЕР. Он станет секретарём после проведения съезда партии и обновления состава её генсовета. Якушев заявил, что продолжит работу, которую до этого проводили в этой политической силе.

Якушев родился 14 июня 1968 года в Нефтекамске в Башкирии. Он учился в Тюменском государственном университете по специальности «Правоведение» и «Финансы и кредит», имеет научную степень кандидата экономических наук. В том числе работал главой Тюмени, вице-губернатором и губернатором Тюменской области. Имеет награды орден Почёта и орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Президент России Владимир Путин в ноябре 2020 года назначил Якушева своим полпредом в УрФО. До этого он возглавлял Минстрой России.