Горно-Алтайск, 13 июня, 2024, 07:24 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Андрей Турчак подал документы в избирательную комиссию для выдвижения на пост главы региона. Об этом он сообщил 13 июня в своём Telegram-канале.

ER.ru Андрей Турчак

«Документы на выдвижение в избирком сданы. Моя избирательная кампания официально стартовала», — говорится в сообщении.

Турчак уточнил, что его избирательная кампания, по итогам которой будет сформирована программа развития региона, пройдёт совместно командой «Единой России».

По словам пресс-секретаря правительства Республики Алтай Михаила Максимова, Андрей Турчак стал первым кандидатов, выдвинутым на должность главы региона.

Как передавало ИА Регнум, 4 июня президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Олега Хорохордина с поста губернатора Республики Алтай и назначении врио главы региона Андрея Турчака.

5 июня Совет Федерации в ходе пленарного заседания верхней палаты Федерального собрания досрочно прекратил полномочия первого вице-спикера палаты Андрея Турчака в связи с его назначением врио главы Республики Алтай. В Совфеде Турчак представлял Псковскую область, должность губернатора которой он занимал в период с 2009 по 2017 год.

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что выборы главы Республики Алтай запланированы на 8 сентября.