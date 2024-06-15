Москва, 15 июня, 2024, 16:19 — ИА Регнум. Корпоративный мессенджер Slack разослал российским пользователям предупреждения о приостановке учётных записей в течение 30 дней. Причиной стали санкции США на предоставление программного обеспечения и IT-услуг России.

Иван Шилов, ИА REGNUM Санкции

В рассылке указано, что мессенджер соблюдает законы о санкциях США, Европейского союза и других применимых юрисдикций.

«Наши данные указывают на то, что ваша учетная запись базируется в России, преимущественно используется пользователями из России или иным образом связана с распространением в России. К сожалению, в соответствии с действующим законодательством мы вынуждены приостановить действие вашей учетной записи, и приостановим его через 30 дней», — привёл текст рассылки «Коммерсант».

В комментарии изданию исполнительный директор «МТС Линк» Павел Потехин отметил, что аннулируют аккаунты даже тех организаций, которые приобретали лицензию на использование Slack за рубежом.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июня США ввели запрет на предоставление услуг в сфере IT и программного обеспечения на территории России. Новое определение запрещает предоставлять любому лицу в России консультационные и проектные услуги в области IT, а также облачные услуги для программного обеспечения, позволяющего управлять предприятием или заниматься проектированием и производством. Отмечается, что определение вступит в силу 12 сентября 2024 года.

В тот же день американские власти ввели новые санкции против России. Они будут действовать в отношении семи российских судов для перевозки сжиженного природного газа. Под санкциями также оказались компании «Арктик СПГ — 1» И «Арктик СПГ — 3», Казанское опытное конструкторское бюро, Концерн радиостроения «Вега», НПО «Поиск», АО «Русгаздобыча». В чёрный список США включили «Движение первых». Всего в санкционный список США попали свыше 30 физических лиц и более 200 структур из России и Китая.

В начале мая президент Владимир Путин заявил, что западные санкции принесли обратный результат и российская экономика растёт. Глава государства подчеркнул, что Запад пытался разрушить экономику России изнутри, что привело бы к безработице и закрытию предприятий, но эти планы не увенчались успехом.