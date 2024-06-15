Рим, 15 июня, 2024, 15:41 — ИА Регнум. Западные государства «привлекут Украину к ответственности». Такую оговорку допустил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе пресс-конференции стран «Группы семи» (G7) в Италии.

TASS/Sean Kilpatrick/The Canadian Press via ZUMA Press

«Мы продолжим направлять усилия на то, чтобы Украина была привлечена к ответственности… простите, чтобы Россия была привлечена к ответственности», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, в марте президент США Джо Байден в интервью MSNBC перепутал Украину с Афганистаном и Ираком, заявив, что Соединённым Штатам не стоило лезть на Украину.

Преступления киевского режима с 2014 года должны стать предметом международного расследования, заявил в январе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в декабре 2023 года заявил, что российские правоохранительные органы тщательно фиксируют творимые украинскими неонацистами зверства, и каждого из преступников киевского режима настигнет справедливое возмездие. Он напомнил, что по линии Следственного комитета возбудили более 4 тысяч уголовных дел в отношении членов радикальных националистических объединений, наёмников, представителей силовых структур, военного и политического руководства Украины.