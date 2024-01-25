Москва, 25 января, 2024, 13:21 — ИА Регнум. Преступления киевского режима, которые он совершает с 2014 года, должны стать предметом международного расследования. Об этом 25 января заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Астрахань/ИЗВЕСТИЯ

«Надо добиваться международного расследования над всеми преступлениями, которые с 2014 года совершает киевский режим, вот чего надо добиваться», ― подчеркнул официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, будет ли Россия добиваться международного расследования катастрофы военно-транспортного самолёта Ил-76.

Песков напомнил, что киевский режим не первый раз убивает своих граждан.

«И они начали их убивать, стреляя из танков в своих граждан в 2014 году. И они продолжают это делать», ― добавил пресс-секретарь главы государства.